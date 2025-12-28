Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στη Φλόριντα για κρίσιμες συνομιλίες ειρήνης με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην κατοικία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, στο Mar-a-Lago. Είναι η πρώτη δια ζώσης επαφή των δύο ηγετών από τον Οκτώβριο, ενώ κατά τη διάρκειά της αναμένεται και τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες.

Λίγο πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «μια καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η συνομιλία προηγήθηκε της προγραμματισμένης συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, επισημαίνοντας πως η συνάντηση θα γίνει στην κεντρική αίθουσα του Mar-a-Lago και ότι «ο Τύπος είναι προσκεκλημένος».

Δηλώσεις Λαβρόφ και ρωσική στάση

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση «κύριο εμπόδιο για την ειρήνη» στην Ουκρανία. Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο TASS, υποστήριξε ότι η ΕΕ «δεν κρύβει πως ετοιμάζεται να πολεμήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης».

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο «εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας του για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρηθεί «νόμιμος στόχος» από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι διαφορές στο σχέδιο ειρήνης

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ζελένσκι σκοπεύει να παρουσιάσει στον Τραμπ ένα νέο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για την Ουκρανία. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σε ζητήματα όπως η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήσεις ασφάλειας.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ φέρονται να στήριξαν ρωσικό αίτημα για αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από περιοχές του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο, προτείνοντας τη δημιουργία ουδέτερης αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Ο Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο Πούτιν εμμένει στην απαίτηση να δοθεί ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς, διατηρώντας τη σκληρή του στάση.

Αντίθετα, ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει την αποχώρηση στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές, με τη δημιουργία ουδέτερης οικονομικής ζώνης υπό διεθνή επιτήρηση, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις.

Επιπλέον, ζητά συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ, σαφές χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και συνέχιση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής υποστήριξης. Όπως δήλωσε, η χώρα του έχει δεχθεί «πολλούς διαφορετικούς συμβιβασμούς» στο πλαίσιο του σχεδίου, προσθέτοντας: «Αν όλος ο κόσμος – η Ευρώπη και η Αμερική – είναι στο πλευρό μας, μαζί θα σταματήσουμε τον Πούτιν».