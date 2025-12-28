Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.