Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η επίτευξη και διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται τελικά από τη στάση και τη στήριξη των εταίρων της χώρας.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στα sicial media, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο από τις συνέπειες των σφοδρών ρωσικών επιθέσεων:

Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικές ημέρες του έτους και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας – εκείνους που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους. Μόνο αυτή την εβδομάδα, εξαπέλυσαν πάνω από 2.100 drones, περίπου 800 βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων. Όλα αυτά στράφηκαν εναντίον του λαού μας, εναντίον της ίδιας της ζωής και όλων όσων τη συντηρούν – και πάνω απ’ όλα, εναντίον των ενεργειακών μας υποδομών.

Τα συνεργεία επισκευών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι ανταποκριτές της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας εργάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να προστατεύσουν ζωές και να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να ασκηθεί κάθε μορφή πολιτικής πίεσης για την επιθετική της συμπεριφορά, να λάβει η Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και να οριστικοποιήσουμε όλοι τα μέτρα που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια. Αυτά είναι ακριβώς τα μέτρα που θα συζητήσουμε σήμερα με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν.