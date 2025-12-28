Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν επιδιώκει την ειρήνη και προειδοποίησε πως, εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της με τη βία. Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία θα τους καταστήσει νόμιμους στόχους για τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Πούτιν, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων TASS, έγιναν μετά από μεγάλη ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους. Η επίθεση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Ρωσία δείχνει την πρόθεσή της να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ το Κίεβο επιδιώκει την ειρήνη.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, σε μια προσπάθεια αναζήτησης λύσης στη σύγκρουση που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις νέες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου.

Ρωσικοί ισχυρισμοί για προέλαση στο Ντονέτσκ και στη Ζαπορίζια

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, Ρώσοι διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ, Ροντίνσκε και Αρτεμίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καθώς και τις Χουλιαϊπόλε και Στεπνόχιρσκ στη Ζαπορίζια. Οι πληροφορίες αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram.

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε ως ψευδείς τους ρωσικούς ισχυρισμούς για κατάληψη των περιοχών Χουλιαϊπόλε και Μίρνοχραντ. Η κατάσταση στα δύο μέτωπα χαρακτηρίζεται «δύσκολη», ωστόσο οι «αμυντικές επιχειρήσεις» συνεχίζονται, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Η νότια διοίκηση των ουκρανικών δυνάμεων ανέφερε στο Telegram ότι «σφοδρές μάχες» διεξάγονται στη Χουλιαϊπόλε, προσθέτοντας πως «ένα σημαντικό τμήμα της πόλης παραμένει υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας».

Δυσκολίες στην επιβεβαίωση των πληροφοριών

Η επιβεβαίωση των εξελίξεων στο πεδίο παραμένει δύσκολη, καθώς η πρόσβαση είναι περιορισμένη και οι πληροφορίες ελέγχονται αυστηρά και από τις δύο πλευρές. Οι γραμμές του μετώπου αλλάζουν συχνά, ενώ τα διεθνή ΜΜΕ βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες και πλάνα γεωεντοπισμού που συχνά φτάνουν με καθυστέρηση.

Νέες δηλώσεις Λαβρόφ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τους οικισμούς Χουλιαϊπόλε, Μίρνοχραντ, Αρτεμίφκα, Ροντίνσκε και Βίλνε στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καθώς και το Στεπνόχιρσκ στη Ζαπορίζια.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε, μέσω του πρακτορείου TASS, ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τα καταστήσει «νόμιμους στόχους» για τη Ρωσία. Παράλληλα, κατηγόρησε Ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και ότι αγνοούν τόσο τον ουκρανικό λαό όσο και τους ίδιους τους πολίτες τους.