Ομαλά διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο όπου 2.076.290 πολίτες καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν 120 εκπροσώπους στο κοινοβούλιο. Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2025 που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Οι προηγούμενες εκλογές, στις 9 Φεβρουαρίου, δεν ανέδειξαν κυβέρνηση και έτσι για δέκα μήνες περίπου την εξουσία ασκούσε υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 11:00 η ώρα (12:00 Ελλάδας) ψήφισε το 8,27% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Σχεδόν ανάλογο ποσοστό με αυτό που καταγράφηκε, την ίδια ώρα, στις προηγούμενες εκλογές.

Το κίνημα ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄ (LVV) του ‘Αλμπιν Κούρτι, που κυβερνάει από το 2021, θεωρείται φαβορί για την νίκη. Δεν αναμένεται ωστόσο να αποκτήσει αυτοδυναμία και πιθανότατα θα χρειαστεί συμμάχους για να κυβερνήσει. Στην δεύτερη θέση φέρεται το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) το οποίο προεκλογικά ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την συνεργασία με τον Κούρτι. Καταλυτικό ρόλο για τον σχηματισμό κυβέρνησης ίσως διαδραματίσει η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), το παλαιότερο πολιτικό κόμμα, το οποίο εκτιμάτε ότι θα αναδειχθεί τρίτη πολιτική δύναμη. Το κόμμα αυτό δεν αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία.

Στις σερβικές περιοχές αναμένεται να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της η «Σερβική Λίστα» που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κοσόβου οι 20 από τις 120 έδρες στην βουλή ανήκουν στις μειονότητες. Οι 10 έδρες στην σερβική κοινότητα και οι άλλες 10 στις άλλες εθνικές μειονότητες. Οι μειονοτικοί βουλευτές μπορούν να καθορίσουν την έκβαση των διεργασιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι των Σέρβων απέκλεισαν κάθε συνεργασία με το κίνημα του ‘Αλμπιν Κούρτι.