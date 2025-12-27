Οι πολίτες του Κοσόβου προσέρχονται αύριο, Κυριακή, στις κάλπες για να εκλέξουν 120 μέλη του κοινοβουλίου. Πρόκειται για τις δεύτερες βουλευτικές εκλογές του 2025, καθώς η αναμέτρηση του περασμένου Φεβρουαρίου δεν ανέδειξε αυτοδύναμη κυβέρνηση και οι διαπραγματεύσεις για σχηματισμό συνασπισμού απέτυχαν. Η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη πολιτική κρίση από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 2008.

Εδώ και περίπου έντεκα μήνες, τη διακυβέρνηση ασκεί υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος δεν επέδειξε διάθεση συμβιβασμού για την υπέρβαση της κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πολύμηνη καθυστέρηση στη συγκρότηση της βουλής, καθώς η επιμονή του σε συγκεκριμένο πρόσωπο για τη θέση του προέδρου οδήγησε σε 50 διαδοχικές ψηφοφορίες – ένα γεγονός που θεωρείται παγκόσμιο ρεκόρ.

Αβέβαιο το αποτέλεσμα των εκλογών

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) του Κούρτι θα αναδειχθεί και πάλι πρώτο κόμμα, χωρίς όμως να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% που απαιτείται για την εκλογή 61 βουλευτών. Στις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου το LVV είχε λάβει 42,3% και 48 έδρες.

Το κόμμα ενδέχεται να αυξήσει τα ποσοστά του, καθώς τις τελευταίες ημέρες επέστρεψαν στο Κόσοβο περίπου 300.000 πολίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η διασπορά αποτελεί σημαντική εκλογική βάση για το LVV, γεγονός που εξηγεί γιατί οι εκλογές προκηρύχθηκαν μέσα στην εορταστική περίοδο.

Οι βασικοί αντίπαλοι

Δεύτερη δύναμη αναμένεται να είναι η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (PDK), υπό τον Μπέντρι Χάμζα. Ο Χάμζα, διακεκριμένος οικονομολόγος, έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, βουλευτής για τρεις θητείες και δήμαρχος της Νότιας Μιτρόβιτσας.

Ο ίδιος θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον σημαντικότερο σύμμαχο του Κοσόβου και κατηγορεί τον Κούρτι ότι με την πολιτική του προκάλεσε ρήγμα στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τη σερβική κοινότητα στον βορρά της χώρας.

Τρίτη πολιτική δύναμη εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), το παλαιότερο κόμμα της χώρας. Ο 42χρονος ηγέτης του, Λιουμίρ Αμπντιτζίκου, δεσμεύεται για οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής. Η LDK ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η σερβική κοινότητα και οι μειονότητες

Στη σερβική κοινότητα δεν αναμένονται εκπλήξεις. Η «Σερβική Λίστα», που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι, αναμένεται να επικρατήσει στις περιοχές με σερβική πλειονότητα και ενδέχεται να καταλάβει και τις δέκα έδρες που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κοσόβου, από τις 120 έδρες της βουλής, οι 20 προορίζονται για τις εθνικές μειονότητες – δέκα για τη σερβική και δέκα για τις υπόλοιπες κοινότητες.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 7:00 το βράδυ. Συνολικά, 2.076.290 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου στις αυριανές εκλογές στο Κόσοβο.