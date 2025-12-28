Με ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με την κυκλοφορία να δυσκολεύει όσο περνούν οι ώρες.

Στην περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου τριών χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα με κατεύθυνση προς την Αθήνα κινούνται σε μία μόνο λωρίδα. Οι αγρότες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ τους από χθες, δίνοντας μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πρόσφατα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο εθνικό δίκτυο.

Μέχρι στιγμής, δεν παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού. Εκεί τα αυτοκίνητα κινούνται ομαλά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο, στο 125ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ. Έχει ήδη σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα τέσσερα χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα περιορίζονται και πάλι σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, με ρυθμίσεις της Τροχαίας, τα οχήματα οδηγούνται στον παράδρομο προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας–Αθηνών, για να φτάσουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, και να συνεχίσουν την πορεία τους προς την πρωτεύουσα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με χαμηλές ταχύτητες, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς και αυξημένο χρόνο διέλευσης.