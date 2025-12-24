Μπορεί οι αγρότες να ανοίγουν τους δρόμους προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων ωστόσο οι τελευταίοι έρχονται αντιμέτωποι με κάποια άλλα «εμπόδια».

Οι ταξιδιώτες που περνούσαν από τα μπλόκα, στη συνέχεια έρχονταν αντιμέτωποι με μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Κάστρο Βοιωτίας καθώς γίνονταν έργα στη γέφυρα της Υλίκης λόγω καθίζησης του εδάφους.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο δημοσιογράφος του MEGA, Βασίλης Βρυώνης, οι οδηγοί που ξεκινούν σήμερα από την Αθήνα βλέπουν μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με χθες καθώς δεν υπάρχει πια ο φραγμός στον κόμβο της Ριτσώνας, και οι οδηγοί κινούνται άνετα από το μπλόκο της Θήβας και μάλιστα με αρκετά μεγάλες ταχύτητες. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο ρεπόρτερ, όταν περάσουν τα διόδια της Θήβας οι ταχύτητες μειώνονται λόγω των έργων που γίνονται εξαιτίας της καθίζησης της γέφυρας του ποταμού Κηφισού στο ύψος της Υλίκης.

«Δηλαδή μετά τα διόδια της Θήβας στο 95ο χλμ. αρχίζει μποτιλιάρισμα με την κυκλοφορία να περιορίζεται σε μία λωρίδα για περίπου 7 με 8 χλμ λίγο πριν το μπλόκο του Κάστρου» τόνισε ο Βασίλης Βρυώνης.

Μπλόκα ανοίγουν και κλείνουν όλη μέρα. Η Τροχαία δίνει σε κυκλοφορία τις οδικές αρτηρίες όταν κρίνει ότι τηρούνται οι όροι.

Στην Περιμετρική Πάτρας, τα τρακτέρ ανοίγουν τον δρόμο και η αγωνία κορυφώνεται. Kάποιοι έκαναν 5 και 6 ώρες για να φτάσουν ως εκεί.

Στην Ελασσόνα, η ταλαιπωρία είναι ατελείωτη, αλλά υπάρχει έστω «δώρο» από τους αγρότες που καταγγέλλουν τη στάση της αστυνομίας.

Παρά την ταλαιπωρία και τα έξοδα, οι οδηγοί δέχονται με ευχαρίστηση την προσφορά αγροτικών προϊόντων.

Στη Θήβα, η κίνηση είναι σαν ζελέ από μέταλλο. Το drone καταγράφει αποκαλυπτικά πλάνα και η εικόνα θα μπορούσε να αποθαρρύνει πολλούς από το να ξεκινήσουν.

Κάποιος πρέπει να υπολογίσει πως μετά τα διόδια της Θήβας υπάρχουν έργα και υπάρχει μικρή καθυστέρηση.

Στα Μάλγαρα, όπως έδειξε και την Τρίτη η εκμπομπή του Mega «Live News», η εικόνα είναι πολύ καλή.

Στην Πιερία, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν εφαρμοστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα 438-434 χιλιομέτρων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά με εναλλασσόμενες λωρίδες, ενώ όσοι χρειαστεί μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.

Στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Βέροια, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Βέροια διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίου στον κόμβο Νησελίου, καθώς, παρά την απομάκρυνση αριθμού τρακτέρ από το οδόστρωμα, η Τροχαία εκτιμά ότι η διέλευση των αυτοκινήτων από τον εναπομείναντα χώρο δεν είναι ασφαλής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, με τους οδηγούς να κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Στη Νίκαια, όταν φτάσει κανείς, γίνεται επίσης προσπάθεια ο δρόμος να είναι ανοιχτός.

Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός

Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, αφού οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την «Ολυμπία Οδό», η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της Εγλυκάδας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Π.Α.Θ.Ε.

Σε συνέχεια σημερινής (24-12-2025) ανακοίνωσής μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 14:20’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h .

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.: τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.), τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, αίρεται η εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα του Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, από το ύψος του Α/Κ Λιβανατών (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ Τραγάνας (137,475 χ/θ).