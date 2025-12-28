Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής ένα τροχαίο ατύχημα με τη συμμετοχή έξι Ι.Χ. αυτοκινήτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο 42,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν δύο ελαφριοί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, καθώς τα οχήματα που ενεπλάκησαν παραμένουν στην άκρη του δρόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους και η καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.

Σημειώνεται ότι:

Επιδεινώνεται ώρα με την ώρα η κατάσταση στο οδικό δίκτυο, καθώς όλο και περισσότεροι εκδρομείς των Χριστουγέννων επιστρέφουν, δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων κατά μήκος της εθνικής οδού.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες από χθες (27/12) είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Προς το παρόν, δεν παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ

Μάλγαρα: Ανοιξαν και τα δύο ρεύματα

Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.