Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Λάππα στη Δυτική Αχαΐα. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, με επιβάτες έναν 17χρονο και τον άτυχο 16χρονο, εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία από την πορεία του και συγκρούστηκε με φορτηγό. Το φορτηγό οδηγούσε ένας 30χρονος, ενώ συνεπιβάτης ήταν μία 26χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος, ενώ οι δύο οδηγοί και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «’Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με συμμετοχή 11 πυροσβεστών και τεσσάρων οχημάτων. Το Τμήμα Τροχαίας Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του δυστυχήματος.