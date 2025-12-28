Οικογενειακή τραγωδία στου Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), όταν ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Κάποιοι είπαν πως ήταν κατάκοιτη, κάποιοι μιλούν για άνοια. Όλοι λένε πάντως, πως ήταν μόνο εκείνος που την φρόντιζε και δεν άντεχε άλλο…

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα».

Λίγες λέξεις γραμμένες σε ένα ιδιόχειρο σημείωμα που προμήνυαν την οικογενειακή τραγωδία. Μεσημέρι Κυριακής στου Γκύζη, στο υπόγειο διαμέρισμα της οδού Λοκρίδος, γείτονες ακούν τον έντονο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι.

Ένας καβγάς που κατέληξε σε αιματοχυσία.

Ο 74χρονος επιτέθηκε στην 67χρονη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό.

Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη. Αμέσως μετά, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το σημείωμα

Πάνω στον 74χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ιδιόχειρο σημείωμά του με αποδέκτη στενό συγγενικό του πρόσωπο, πιθανότατα τον γιο του, με το οποίο εξέφραζε την απόγνωσή του.

Δίπλα του βρέθηκε και το μαχαίρι της επίθεσης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άνδρες της Ασφάλειας συλλέγουν στοιχεία και λαμβάνουν καταθέσεις για να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.