Η Toyota παρουσίασε μέσα στο 2025, ένα νέο πρωτότυπομοντέλο, το FT-Me. Πρόκειται για ένα όχημα που υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της καθημερινής μετακίνησης, θα χωράει παντού και δεν θα φοβάται τις πάνω από 1.000 ζώνες Low Emission που θα αλλάζουν τον χάρτη των μετακινήσεων στις πόλεις και ουσιαστικά θα απαγορεύουν τα μεγάλα οχήματα (βενζίνης) να κυκλοφορούν στο κέντρο που περιορίζει τις μετακινήσεις τους.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου;

Το μικρό FT-Me θυμίζει αρκετά το IQ, που κυκλοφόρησε πριν από 15 χρόνια στην αγορά και θα έχει μήκος 2.5 μέτρα! Κοινώς, θα μπορεί να παρκάρει και κάθετα ή όπου δεν χωράει ένα μικρομεσαίο SUV. Η ιαπωνική φίρμα αναφέρει ότι στο εσωτερικό του θα μπορεί να φιλοξενήσει έως δύο επιβάτες ενώ θα προσφέρει αρκετές λύσεις αποθήκευσης στο πρακτικό σαλόνι του. Αν και μικρό σε διαστάσεις δεν θα υπολείπεται σε συστήματα ασφάλειας αλλά και τεχνολογία αφού θα εφοδιάζεται με πολλαπλά συστήματα συνδεσιμότητας , όπως επιβάλλει η εποχή της σύγχρονης αυτοκίνησης. Θα είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά συμμορφωμένο στις νέες επιταγές που επιβάλλει η σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τη φίρμα θα καταναλώνει τρεις φορές λιγότερη ενέργεια ανά χιλιόμετρο σε σχέση με ένα σημερινό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πάντως, η αυτονομία του θα είναι περιορισμένη και δεν θα ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, μετά από ένα φουλάρισμα ενώ η τελική των 45 km/h, το περιορίζει για μέσα στην πόλη. Όσοι θα έχουν το άγχος της αυτονομίας θα ποντάρουν σε ένα ηλιακό πάνελ, το οποίο θα προσφέρει αυτονομία 30 – 40 χλμ επιπλέον, αρκεί να έχει ηλιοφάνεια! Επίσης, όλοι οι χειρισμοί του θα γίνονται χειροκίνητα από το τιμόνι, μιας και δεν θα υπάρχουν πεντάλ όπως στα συμβατικά μοντέλα.

Κοινώς, όπως χειρίζεσαι ένα playstation. Επίσης, το μικρό μοντέλο θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο επιβάτες όσο και υπηρεσίες, μιας και στο εσωτερικό του θα χωράνε και αντικείμενα με μήκος 1,6 μέτρων.

Επίσης, η Toyota αναφέρει ότι θα έχει premium σχεδίαση κ προσβάσιμη κινητικότητα σε άτομα με διπλώματα οδήγησης χαμηλότερων κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων ηλικίας 14 ετών σε ορισμένες αγορές. Το καινοτόμο αυτό πρωτότυπο αποτελεί μια σαφή απόδειξη της δέσμευσης της Toyota να προσφέρει επιλογές και ευκαιρίες σε όλους τους πελάτες, που αναζητούν μοντέλα, που δεν επιβαρούν το περιβάλλλον και έχουν αγχολυτικό ρόλο στα αστικά κέντρα.