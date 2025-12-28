Θα μπορούσε να θυμίζει μια Γαλλική «Δυναστεία» με το όνομα SEB. Από τον «Θεό» του WRC, Σεμπαστιάν Λεμπ στον πολυνίκη Σεμπαστιάν Οζιέ, που ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή ως σκιέρ. Ο πρώτος μονοπωλούσε, χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης τα πρωταθλήματα WRC από το 2003 με μια ομάδα ( έχει κατακτήσει εννια Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών με τη Citroen, όντας κυρίαρχος της περιόδου 2004-2012) και τώρα ένας άλλος Σεμπ, κατακτά με άνεση τίτλους σαν να πηγαίνει βόλτα στο βουνό. Εννιά πρωταθλήματα χωρίς να αφήνει περιθώρια στους άξιους αντιπάλους του.

Ο 41χρονος Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing, με συνοδηγό τον Βινσέν Λαντέ, τερμάτισαν πριν λίγες ημέρες τρίτοι στο Ράλι της Σαουδικής Αραβίας (Τζέντα) εξασφαλίζοντας τον 9ο τίτλο της καριέρας του και ισοφαρίζοντας σε κατακτήσεις τον συμπατριώτη του και επίσης Γάλλο, Σεμπαστιάν Λεμπ.

Όπως ο Λεμπ έτσι και ο Οζιέ έχει φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη, «έσκαψε» σε ειδικές διαδρομές, χάλασε χιλιάδες ελαστικά και έσβησε προχθές τον κινητήρα του θηριώδους αγωνιστικού του, για να προγραμματίσει «χαλαρά» τον επόμενο στόχο του.

Ναι, χαλαρά, κέρδισε και το φετινό πρωτάθλημα, αφού ο ίδιος έχει επιλέξει να τρέχει επιλεκτικά σε λίγους αγώνες – αυτό και αν είναι «θαύμα» – να κλειδώνει πρωταθλήματα σε βαθμούς με «κουτσή» συμμετοχή. Ο Οζιέ κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο παρόλο που απουσίαζε σε τρεις από τους 14 γύρους, κερδίζοντας τους έξι. Ο ίδιος δεν βάζει νερό στο κρασί του.

Έχει δώσει προτεραιότητα στην προσωπική του ζωή, θα τρέχει σε αγώνες όποτε θέλει επειδή ο χρόνος για αυτόν είναι πιο πολύτιμος για την οικογένεια του, τη σύζυγο του και τον γιό του Τιμ που θέλει να τον ζήσει σε όλες τις στιγμές του. Για αυτό και οι προσπάθειές του με την Toyota μεταξύ 2022 και 2024, έχουν περιοριστεί πατώντας λιγότερο γκάζι σε λιγότερα ράλι. Παρά την μερική του παρουσία, ο Οζιέ πέτυχε το ακατόρθωτο να κατακτήσει εννέα τίτλους. Και είναι αποφασισμένος να μην κρεμάσει τα παπούτσια του. Ο ίδιος δηλώνει νέος και θα συνεχίσει και το 2026.

Ο πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda δήλωσε: «Ουάου! Είναι σίγουρα δυνατός! Όταν παρακολουθώ τον Seb, αυτή είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό. Συγχαρητήρια για το ένατο πρωτάθλημα».

Ο Γάλλος έγινε 42 ετών στις 17 Δεκεμβρίου, όντας ο γηραιότερος οδηγός που έχει κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Οζιέ έχει το «dna» πρωταθλητή. Τον διακρίνει ο ξεχωριστός τρόπος οδήγησης, που του δίνει «φτερά» στις απαιτητικές διαδρομές του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι, διατηρεί σταθερότητα χωρίς να κάνει πολλά λάθη – λες και έχει «καταπιεί την τεχνητή νοημοσύνη – ενώ τον διακρίνει μια σπάνια ικανότητα να προσαρμόζεται από ομάδα σε ομάδα, αφού οι αλλαγές του δημιουργούσαν ένα ξεχωριστό μωσαϊκό οδηγικής λειτουργίας, ιδίως στον τρόπο που θα έστηνε το αγωνιστικό του. Όπως και Λεμπ, έτσι και ο Σεμπ είναι ξεχωριστές προσωπικότητες στα ράλι.

Όσο θα τρέχει στο WRC οι υπόλοιποι απλά θα τον ακολουθούν και δεν είναι λίγοι αυτοί που τον κυνηγούν για να του κλέψουν το στέμμα. Ούτε ο Ροβάνπερα τον τρομάζει που έχει δύο τίτλους και σταμάτησε από τα ράλι, ούτε ο Έβανς που δύο φορές έχασε στο τσακ από τον Οζιέ τα πρωταθλήματα, ούτε ο Τάνακ, ούτε ο Νεβίλ, που κι αυτοί έχουν από έναν τίτλο.

Είναι γεννημένος στην Γαλλία, το 1983, στην πόλη Γκαπ. Η πρώτη του αγάπη ήταν το σκι, στο οποίο έγινε και εκπαιδευτής. Όμως στα …κρυφά παρακολουθούσε τους αγώνες του WRC, σκανάροντας τον τρόπο οδήγησης των θρύλων, πιθανόν να διακρίνει ομοιότητες στην τεχνική των αγωνιστικών με του σκιέρ.

Στους αγώνες ενεπλάκη για πρώτη φορά σε ηλικία 21 ετών.

Φέτος κατέκτησε τη 10η του νίκη -ρεκόρ στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, τον πρώτο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ FIA 2025. Στα πρώτα βήματα της καριέρα του τον θεωρούσαν «αλαζόνα» επειδή έβλεπε στα …μάτια των κολοσσό του WRC, τον Σεμπαστιάν Λεμπ. Πάντως, πρέπει να είμαστε περήφανοι αφού το πρώτο του βάθρο στο WRC το κέρδισε το 2009 στο δικό μας, το Ράλι Ακρόπολις ενώ την πρώτη του νίκη τη γεύτηκε το 2010 στο Ράλι Πορτογαλίας το 2010. Έχει σημειώσει 66 νίκες και έχει ανέβει στο βάθρο114 φορές.

Το μεγάλο βήμα το έκανε το 2020, όταν αποχώρησε από τη Citroen για να ενταχθεί στην Toyota όπου κατέκτησε με την πρεμιέρα του και το πρωτάθλημα.

Και για το μέλλον το σχέδιο το κρατάει για τον εαυτό του. «Το σχέδιο για την επόμενη χρονιά θα είναι το ίδιο με τις τελευταίες σεζόν. Να συμμετάσχω σε μέρος του προγράμματος με στόχο να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να κερδίζει ράλι και πρωταθλήματα», δήλωσε ο Οζιέ, ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τους αγώνες στους οποίους θα συμμετάσχει, εκτός από το «δικό του» ράλι στο Μόντε Κάρλο που έχει και το ρεκόρ νικών.