Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, έπειτα από νέες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιωτικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

«Το πρώτο πλήγμα έκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά σήμερα το πρωί και άλλα 400.000 έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα», ανέφερε η DTEK μέσω Telegram, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία της εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.