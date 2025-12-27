Ο Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των ρωσικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο Κίεβο, ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία προϋποθέτει «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί». Οι δηλώσεις έγιναν κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Καναδά.

«Έχουμε τα μέσα και τη δυνατότητα (να επιτύχουμε) μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό απαιτεί μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι στο Χάλιφαξ.

Ο Κάρνεϊ επανέλαβε την καταδίκη του για τη «βαρβαρότητα που είδαμε χθες το βράδυ» στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, τονίζοντας την ανάγκη διεθνούς στήριξης απέναντι στην επιθετικότητα της Μόσχας.

Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Οτάβα προς το Κίεβο.