Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα σε σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σομαλίας, μετά την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης – μια ιστορική εξέλιξη, καθώς πρόκειται για την πρώτη χώρα που προχωρά σε τέτοια αναγνώριση από το 1991, όταν η περιοχή αυτοανακηρύχθηκε δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, υπογράμμισε ότι η ΕΕ «επαναβεβαιώνει τη σημασία του σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας, σύμφωνα με το Σύνταγμά της και τους καταστατικούς χάρτες της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι αυτός ο σεβασμός είναι «αναγκαίος για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο το Κέρας της Αφρικής», ενώ κάλεσε τις δύο πλευρές να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

«Η ΕΕ ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της Σομαλιλάνδης και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την επίλυση μακροχρόνιων διαφορών», πρόσθεσε ο Ανουνί.

Αντιδράσεις στη διεθνή σκηνή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, μια αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας που μέχρι σήμερα δεν είχε τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Μογκαντίσου και άλλες χώρες της περιοχής.

Η κυβέρνηση της Σομαλίας καταδίκασε την κίνηση, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη επίθεση κατά της κυριαρχίας της». Παράλληλα, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) με έδρα τη Σαουδική Αραβία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναγνώριση.

Η Σομαλιλάνδη και το παρελθόν της

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, μετά την πτώση του αυταρχικού καθεστώτος του Σιάντ Μπάρε, σε μια περίοδο που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος και τον εμφύλιο πόλεμο.

Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, με δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές κρίσεις και επιθέσεις από τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ.