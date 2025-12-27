Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τον ΠΑΟΚ, έχοντας καθιερωθεί ως βασικός παρτενέρ του Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή και συνεισφέροντας σημαντικά και στο σκοράρισμα, με επτά γκολ ήδη στη Super League.

Σε συνέντευξή του σε ρωσικά Μέσα, τόνισε πως η μακρά εμπειρία του σε διαφορετικά πρωταθλήματα του έχει δώσει σαφή εικόνα για την εξέλιξη του ελληνικού πρωταθλήματος και τη θέση του στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Ο Οζντόεφ επισήμανε την αυξημένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ομάδων κορυφής και τη σημασία των δυνατών αντιπάλων για την αγωνιστική πρόοδο, τονίζοντας τον ρόλο του ΠΑΟΚ σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Σε ερώτηση για πιθανό παιχνίδι με την Κράσνονταρ, δήλωσε πως θα ήταν ενδιαφέρον και, συγκρίνοντας με τη Ρωσία, χαρακτήρισε το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον πιο ισχυρό. Τέλος, υπογράμμισε ότι η καθημερινή μάχη για τη θέση στην ομάδα είναι καθοριστική για την εξέλιξή του.

«Αν αφήσουμε στην άκρη όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, πιστεύω πως ναι. Θα ήταν σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι» απάντησε για το αν ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε σήμερα την Κράσνονταρ. Στο ερώτημα αν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πλέον πιο δυνατό από το ρωσικό, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

«Έτσι το βλέπω. Πριν από πέντε χρόνια η Ρωσία είχε το προβάδισμα, σήμερα όμως αυτό έχει αλλάξει».

Ο Οζντόεφ στάθηκε ιδιαίτερα στη δική του εμπειρία μετά την αποχώρησή του από τη Ρωσία, ειδικά στο κομμάτι του εσωτερικού ανταγωνισμού που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνο έτσι εξελίσσεσαι. Όταν έχεις δυνατούς αντιπάλους και πρέπει κάθε μέρα να παλεύεις για τη θέση σου».