Με μια σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά την 18η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας 97-94 της Βίρτους στην Μπολόνια. Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε την ομάδα του Πειραιά στο ρεκόρ 10-7, ενισχύοντας τη θέση της στη βαθμολογία της διοργάνωσης, ενώ περιμένει και το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ακόμη μία εκκρεμότητα, καθώς απομένει να δώσουν το εξ αναβολής παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική.

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους γνώρισε ακόμη μία ήττα και υποχώρησε στο 8-10, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αναλυτική βαθμολογία: