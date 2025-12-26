Λαϊκά δικαστήρια στην «Beogradska arena», με τον κόσμο της Παρτιζάν να αποδοκιμάζει έντονα τον Ζοάν Πεναρόγια, τους παίκτες και τη διοίκηση της σέρβικης ομάδας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της Παρτιζάν είναι έκρυθμη, με τον κόσμο να εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή του για όσα βλέπει να συμβαίνουν στην αγαπημένη του ομάδα και την εικόνα που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο.

Χαρακτηριστικά είναι όσα συνέβησαν στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, με την Παρτιζάν να παραπαίει στο ντεμπούτο του Ζοάν Πεναρόγια.

Ο Καταλανός τεχνικός, στο πρώτο του παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ως προπονητής της Παρτιζάν, δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της σέρβικης ομάδας, που ήταν και πάλι τραγική.

Οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου διασύρθηκαν (87 – 112) από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έφτασε να προηγείται μέχρι και με 30 πόντους, με τον κόσμο στις κερκίδες της «Beogradska arena» να γιουχάρει τον προπονητή, τους παίκτες και τη διοίκηση.

Έντονες οι αποδοκιμασίες, «διασώθηκε» μόνο ο Πέιν

Μάλιστα, οι οπαδοί της Παρτιζάν έφτασαν στο σημείο να πανηγυρίζουν σε κάθε χαμένο σουτ της ομάδας τους, με την κατάσταση να μυρίζει… μπαρούτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι οπαδοί της Παρτιζάν αποδοκίμασαν τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Partizan fans DO NOT LIKE Jabari Parker and Tyrique Jones All Partizan players get the cheer EXCEPT Parker and Jones who get the loud BOOING pic.twitter.com/Xuo8h1dtAp — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 26, 2025

Μοναδικός που διασώθηκε από το ναυάγιο της Παρτιζάν να είναι ο Κάμερον Πέιν. Ο Αμερικανός, πρώην NBAer, στην πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της σέρβικης ομάδας είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.