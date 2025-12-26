Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνέχισε το εντυπωσιακό σερί της στη EuroLeague, επικρατώντας 112-87 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική νίκη των Ισραηλινών, που είχαν ηττηθεί τελευταία φορά από την Αρμάνι Μιλάνο στην 13η αγωνιστική, φτάνοντας πλέον στο 8-10 στη διοργάνωση.

Αντίθετα, η Παρτίζαν γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα της, με τον νεοαποκτηθέντα Ζοάν Πεναρόγια να κάνει ντεμπούτο αλλά να μην αλλάζει την εικόνα της ομάδας, που υποχώρησε στο 6-12.

Ο Λόνι Γουόκερ ηγήθηκε της επίθεσης των νικητών με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Ρόμαν Σόρκιν με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σκόραραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Όντεντ Παρτ.

Από πλευράς Παρτίζαν, ο Κάμερον Πέιν έκανε ντεμπούτο και ήταν ο μόνος που ξεχώρισε, με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.