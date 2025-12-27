Ένας 36χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το βράδυ των Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα έχοντας στην κατοχή του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν το όχημα του 36χρονου και έκριναν ύποπτη την κίνησή του. Όταν του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο, ο άνδρας ακινητοποίησε το όχημα, αλλά επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν παρά την αντίστασή του και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για τη σχηματοποίηση της δικογραφίας. Κατά τη σύλληψη κατασχέθηκαν το πιστόλι, ένας γεμιστήρας και τέσσερα επιπλέον φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.