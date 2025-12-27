Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διήμερο στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νότιας Κρήτης και της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Οι Λιμενικές Αρχές, με τη συνδρομή σκαφών της FRONTEX και παραπλεόντων πλοίων, προχώρησαν στη διάσωση και τον εντοπισμό συνολικά 630 αλλοδαπών, ενώ συνελήφθη ένας αλλοδαπός διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασωθέντες πρόκειται να μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Πολλαπλές επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

Τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε λέμβο με 40 αλλοδαπούς, 34 άνδρες και 6 ανήλικους, περίπου 49 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου συνελήφθη 19χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν ως διακινητής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, 361 αλλοδαποί διασώθηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με τη συνδρομή του φορτηγού πλοίου «ALBERT MAERSK» και περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Οι άνθρωποι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και μεταφέρθηκαν στην Αγυιά Χανίων.

Επιπλέον, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν 78 αλλοδαπούς στην παραλία «Τρυπητή». Οι 68 άνδρες, 3 γυναίκες και 7 ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και στη συνέχεια, με σκάφη της FRONTEX, οδηγήθηκαν στην Παλαιόχωρα και κατόπιν στην Αγυιά Χανίων.

Συνεχείς διασώσεις και μεταφορές

Το πρωί της Παρασκευής, μετά από ενημέρωση από σκάφος της FRONTEX, εντοπίστηκε λέμβος με 30 αλλοδαπούς – 29 άνδρες και μία γυναίκα – νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι «Καραβέ» της Γαύδου και στη συνέχεια στην Αγυιά Χανίων.

Το ίδιο βράδυ, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε άλλη λέμβο με 30 αλλοδαπούς, 31,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ ένα βρέφος, η μητέρα του και τρεις άνδρες που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ένας από τους άνδρες παραμένει νοσηλευόμενος.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 13 αλλοδαπούς στην παραλία Μύρτου Ιεράπετρας, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Νέα περιστατικά το Σάββατο

Το πρωί του Σαββάτου, υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σκάφος της FRONTEX διέσωσε 47 αλλοδαπούς από λέμβο 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Σε άλλο περιστατικό, πλοίο με σημαία Βανουάτου εντόπισε 31 αλλοδαπούς σε λέμβο περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Τα διαδοχικά περιστατικά αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη και αυξημένη μεταναστευτική πίεση στη νότια πύλη της χώρας. Οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.