Άλλοι 15 μετανάστες φέρονται να αγνοούνται μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου, στην οποία βρέθηκαν 17 σοροί και δύο διασωθέντες, 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 34 άτομα, τα οποία είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου 2025.

Όπως κατέθεσαν οι δύο διασωθέντες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, την επόμενη ημέρα η λέμβος έπαθε μηχανική βλάβη και έμεινε ακυβέρνητη. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, 15 επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα και έκτοτε παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη συνδρομή παραπλεόντων πλοίων στην περιοχή.