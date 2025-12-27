Με το γνώριμο, καυστικό αλλά πάντα τρυφερό χιούμορ του, ο Αρκάς μάς καλημερίζει βάζοντας στο επίκεντρο αυτό που όλοι σκεφτόμαστε τις γιορτινές μέρες: τα γλυκά. Το σκίτσο αποτυπώνει με απλότητα και σαρκασμό την παιδική – και όχι μόνο – ανυπομονησία για κουραμπιέδες και μελομακάρονα, μετατρέποντας μια καθημερινή σκέψη σε αφοπλιστικό σχόλιο.

Ο Αρκάς, πιστός στο μοναδικό του στιλ, καταφέρνει για ακόμη μία φορά να συνδυάσει το χιούμορ με τη νοσταλγία και την αλήθεια της στιγμής. Γιατί οι γιορτές δεν είναι μόνο ημερολόγιο και υποχρεώσεις, αλλά μικρές απολαύσεις, αθώες σκέψεις και χαμόγελα που μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο παιδί που κρύβουμε μέσα μας.