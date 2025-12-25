Με τον γνώριμο καυστικό του τρόπο, ο Αρκάς σχολιάζει τα φετινά Χριστούγεννα μέσα από ένα νέο σκίτσο που ήδη κάνει τον γύρο των social media.

Στο σκίτσο, ο ίδιος ο Δεκέμβριος προσωποποιείται ως μια φιγούρα ντυμένη… Άγιος Βασίλης, εμφανώς κουρασμένη και με βλέμμα βαριεστημένο, να στέκεται μέσα σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο και να εύχεται λιτά: «Χρόνια Πολλά!».

Η αντίθεση ανάμεσα στη γιορτινή στολή και την έκφραση εξάντλησης λειτουργεί ως το βασικό σατιρικό σχόλιο. Ο Δεκέμβριος του Αρκά μοιάζει να κουβαλά όλο το βάρος μιας χρονιάς γεμάτης ένταση, αβεβαιότητα και κούραση — και παρ’ όλα αυτά καλείται να φορέσει το χαμόγελο των γιορτών.

Όπως συχνά συμβαίνει στα σκίτσα του Αρκά, το χιούμορ είναι λιτό αλλά εύστοχο. Δεν υπάρχει ευθεία πολιτική ή κοινωνική αναφορά, όμως το μήνυμα περνά ξεκάθαρα: τα φετινά Χριστούγεννα έρχονται περισσότερο με μια αίσθηση κόπωσης παρά ανεμελιάς.

Το σκίτσο συνοδεύεται από τη λέξη «Καλημέρα» στην κορυφή, σαν μια καθημερινή υπενθύμιση ότι ακόμη και μέσα στη μελαγχολία των ημερών, η ζωή —και το χιούμορ— συνεχίζονται.

Για ακόμη μία φορά, ο Αρκάς καταφέρνει με μία εικόνα και ελάχιστες λέξεις να αποτυπώσει το συλλογικό συναίσθημα της εποχής, προσφέροντας ένα χαμόγελο που δεν βασίζεται στη χαρά, αλλά στην αναγνώριση της κοινής μας κούρασης.