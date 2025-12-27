Το Symbioz ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση της μάρκας. Αυτό το νέο SUV είναι το πιο compact υβριδικό μοντέλο της Renault που ανήκει στην κατηγορία C, με μήκος μόλις 4,41μ..

Το όνομα Symbioz προέρχεται από την ελληνική ‘συμβίωση’, μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με το DNA της Renault, όπως δηλώνει εξάλλου και το σλόγκαν της εταιρείας “αυτοκίνητα για να ζείς/cars for living”.

Το εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας, καθώς προσφέρει γενναιόδωρους χώρους, τόσο για τους επιβάτες, όσο και για τις αποσκευές τους.

Το Renault Symbioz στις εκδόσεις Techno, Esprit Alpine & Iconic διαθέτει το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, που βασίζεται στο λογισμικό Android Automotive 12. Με τις έξυπνες λειτουργίες της Google, το OpenR Link είναι σε θέση να κάνει τις σωστές προτάσεις για την πλοήγηση και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, πάντα με βάση τις συνήθειες του οδηγού. Η κάθετη κεντρική του οθόνη αφής των 10,4” (σε όλες τις εκδόσεις), επιτρέπει στον οδηγό και τους επιβάτες να εκμεταλλευθούν πλήρως ένα δικτυωμένο περιβάλλον.

Εύκολο στη χρήση, υπερ-δικτυωμένο με συνεχείς αναβαθμίσεις/ενημερώσεις, το σύστημα OpenR Link προσφέρει μια εμπειρία τόσο διαισθητική όσο αυτή ενός smartphone νέας γενιάς. Εκτός από τις υπηρεσίες της Google όπως το Google Maps και το Google Assistant, περιλαμβάνει πολλές άλλες εφαρμογές (50 ή περισσότερες ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση) μέσω της επιλογής του Google Play.

Το μοντέλο προσφέρει ό,τι καλύτερο διαθέτει η Renault στον τομέα της τεχνολογίας, όπως:

τη γυάλινη πανοραμική ηλιοροφή νέας γενιάς «Solarbay», που χρησιμοποιεί τεχνολογία PDLC και μετατρέπεται σε αδιαφανή χωρίς τη χρήση κουρτίνας,

Το Renault Symbioz φέρει υβριδικό σύστημα με ισχύ -160 PS που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 lt (από 1,6 lt) ισχύος 109 PS (94 PS για τον προηγούμενο κινητήρα), μπαταρία 1,4 kWh και το έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode).