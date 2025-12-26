Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς της Συρίας, κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι 21 άτομα τραυματίστηκαν, επισημαίνοντας πως ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.