Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να βρίσκει ξανά δίχτυα και την ομάδα του να περνά από «σαράντα κύματα», η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, επικρατώντας 1-0 της Νοτίου Αφρικής στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο σταρ της Λίβερπουλ εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο 45ο λεπτό. Ωστόσο, το πρώτο ημίχρονο δεν έκλεισε ιδανικά για τους «Φαραώ», καθώς στις καθυστερήσεις ο Χάνι αποβλήθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Το τελικό 1-0, σε συνδυασμό με τη νίκη της πρεμιέρας επί της Ζιμπάμπουε (2-1), έδωσε στην Αίγυπτο το 2×2 και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στον Β’ όμιλο, η μάχη για τα υπόλοιπα εισιτήρια παραμένει ανοιχτή, με Ζιμπάμπουε και Ανγκόλα να ελπίζουν, καθώς και οι καλύτερες τρίτες ομάδες συνεχίζουν στο τουρνουά.