Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των αρχών, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων, ενώ στη συνέχεια το σώμα της κάηκε αφού περιλούστηκε με βενζίνη.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά τη δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας. Ο κατηγορούμενος είχε ήδη καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει ούτε αποδέχεται την εκδοχή της δολοφονίας, επιμένοντας στη θεωρία της αυτανάφλεξης, την οποία είχε παρουσιάσει από την αρχή στην εκπομπή «Τούνελ». Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και τη Δευτέρα στον ανακριτή.

Πριν από δύο μήνες, στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε επικοινωνήσει μέσω γραπτών μηνυμάτων. Από την αρχική του θέση περί ατυχήματος από καύτρα τσιγάρου, εμφανίστηκε να ζητά απαντήσεις και να δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά για να μάθει τι συνέβη στη μητέρα του.

Όπως είχε αναφέρει, σε συνεργασία με τον δικηγόρο του είχε δρομολογήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως είχε παρερμηνεύσει τα λόγια των ανακριτών της Πυροσβεστικής, οι οποίοι του είχαν πει: «Κι αν ερχόσουν νωρίτερα, δεν θα την έσωζες». Από αυτή τη φράση είχε θεωρήσει ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο.

Με τα μηνύματά του στην εκπομπή, ζητούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και το σενάριο αυτοκτονίας μέσω κατάποσης χαπιών και αυτοπυρπόλησης. Ωστόσο, τα εργαστηριακά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν αυτή την εκδοχή.

Λίγο αργότερα, με νέο μήνυμα, ο ίδιος ανασκεύασε, επισημαίνοντας ότι ο δικηγόρος του διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης και τον συμβούλεψε να αναμένει την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας.

Από την «αυτανάφλεξη» στην κατηγορία για δολοφονία

Η σύλληψη επήλθε μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων ανακριτικών ενεργειών και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων της δικογραφίας. Οι δικαστικές αρχές κατέληξαν ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν οφειλόταν σε ατύχημα, αλλά σε εγκληματική ενέργεια. Καθοριστικές θεωρήθηκαν οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Τούνελ», που έφερε στο φως νέα δεδομένα.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, επικρατούσε η εκδοχή του δυστυχήματος με αναμμένο τσιγάρο. Ωστόσο, τα πορίσματα της Πυροσβεστικής, οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι τοξικολογικές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό αφήγημα. Η φωτιά χαρακτηρίστηκε προσχεδιασμένη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί εύφλεκτο υγρό στον χώρο και στο σώμα της 87χρονης.

Τα ευρήματα έδειξαν πως η γυναίκα δεν είχε εισπνεύσει θανατηφόρες ποσότητες καπνού, αλλά είχε εξουδετερωθεί πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Αυτό ενίσχυσε το σενάριο της δολοφονίας με σκοπό τη συγκάλυψή της μέσω εμπρησμού.

Το χρονικό ενός φρικτού εγκλήματος

Η ηλικιωμένη ήταν χήρα του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου. Για χρόνια, το περιβάλλον της πίστευε πως ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα, θεωρώντας ότι αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο. Όμως η εικόνα του σπιτιού και η ένταση της φωτιάς δεν συμβάδιζαν με αυτή την εκδοχή.

Οι αξιωματικοί του ανακριτικού της Πυροσβεστικής εντόπισαν ίχνη εύφλεκτου υγρού στον καναπέ, στον χώρο και στο σώμα της γυναίκας. Το πόρισμά τους κατέληξε ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένο εμπρησμό, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις ταυτοποίησαν τη χρήση βενζίνης.

Σύμφωνα με τα τοξικολογικά αποτελέσματα, στο σώμα της εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πέθανε από εισπνοή καπνού.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε θανατωθεί πριν τον εμπρησμό. Ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και η πυρπόληση, με στόχο την εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος.

Οι πραγματογνώμονες και τα κρίσιμα ευρήματα

Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής δήλωσε στο «Τούνελ» ότι πρόκειται για εμπρησμό συγκάλυψης. Εξήρε το έργο των ανακριτικών υπαλλήλων, που συνέλεξαν έγκαιρα τα κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο της πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, τα ευρήματα αποτελούν αποδείξεις και όχι απλές ενδείξεις. Η ένταση της φωτιάς και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο δωμάτιο δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τσιγάρο, αλλά μόνο με τη χρήση επιταχυντή καύσης, όπως η βενζίνη.

Ο κ. Διαμαντής υπογράμμισε ότι ο δράστης ενδέχεται να είχε προετοιμάσει το σκηνικό του εγκλήματος, να είχε εμποτίσει τον χώρο και το σώμα του θύματος με βενζίνη και να επέστρεψε αργότερα για να βάλει τη φωτιά.