«Μαγική» ήταν η εικόνα το βράδυ της δεύτερης μέρας των Χριστιυγέννων στην Αθήνα καθώς χιλιάδες φαναράκια φώτισαν τον ουρανό δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω από την Πλατεία Κοτζιά.

​Η «Νύχτα των Ευχών», η οποία είχε αναβληθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων λόγω των καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με μικρούς και μεγάλους να στέλνουν ψηλά τις ευχές τους για το νέο έτος. Το σκηνικό ήταν φέτος πιο παραμυθένιο από ποτέ, καθώς τα 3.000 βιοδιασπώμενα φαναράκια πέταξαν έχοντας ως φόντο τη φωτισμένη Χριστουγεννιάτικη Αγορά.

​«Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια ταξιδεύουν στον αττικό ουρανό και κάνουν την πόλη μας πάρα πολύ όμορφη, γεμίζοντάς τη με φως και αισιοδοξία», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το στίγμα της βραδιάς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Στέλνουμε το μήνυμα πως η Αθήνα είναι οι άνθρωποί της. Προχωράμε με αισιοδοξία τις γιορτές, με την πόλη ενωμένη, με αλληλεγγύη, αγάπη και δύναμη».