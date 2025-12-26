Η Αστυνομία Δράμας εξιχνίασε τρεις περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές του νομού, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις των αστυνομικών τμημάτων Πολυγύρου, Δράμας και Βόλβης. Συνελήφθη ένας άνδρας για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας μαζί με τους συνεργούς του, παραβίασαν τις μπαλκονόπορτες δύο κατοικιών σε περιοχές της Δράμας. Από τα σπίτια αυτά αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Με την ίδια μεθοδολογία επιχείρησαν διάρρηξη και σε τρίτη κατοικία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν αντικείμενα. Η συνολική λεία της εγκληματικής τους δράσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.