Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγική υπόθεση του θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο έχασε τη ζωή του από ασιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr, η 23χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία έχει προφυλακιστεί μετά την απολογία της, αρνείται τις βαριές κατηγορίες που της αποδίδονται. Η υπεράσπισή της κάνει λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη οικογενειακή και ψυχολογική κατάσταση, η οποία, όπως υποστηρίζει, επηρέασε καθοριστικά τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος της, μετά τον χωρισμό των γονιών, το παιδί ζούσε στην Τουρκία με τον πατέρα του και τους παππούδες του. Η κατάσταση άλλαξε το 2024, όταν ο πατέρας φυλακίστηκε και, με απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου της Αδριανούπολης, η επιμέλεια αποδόθηκε στη μητέρα. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το παιδί επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μαζί της στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής. Δεν μιλούσε ελληνικά, αναζητούσε συνεχώς τη γιαγιά του που βρισκόταν στην Τουρκία, παρουσίαζε έντονη ανησυχία τη νύχτα και συμπεριφορές αυτοτραυματισμού. Παράλληλα, φέρεται να σιτιζόταν ακόμη με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές, παρά την ηλικία του.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ανησυχούσε έντονα για την κατάσταση του παιδιού και απευθύνθηκε σε ψυχολόγο, ενώ δηλώνει πως μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του προσπαθούσε να το ταΐσει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν επίσημη ιατρική παρακολούθηση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, κατά τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το παιδί ζύγιζε μόλις 9 κιλά, όταν το φυσιολογικό βάρος για την ηλικία του εκτιμάται τουλάχιστον στα 15. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της εικόνας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένδειξη παρατεταμένου υποσιτισμού.