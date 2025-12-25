Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Θάλασσα της Βαλτικής, το οποίο πετούσε κοντά στα όρια του πολωνικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του πολωνικού στρατού.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους. Η ένταση έχει αυξηθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας για περίπου 12 λεπτά, λίγες ημέρες μετά την είσοδο άνω των 20 ρωσικών drones στην Πολωνία.

«Σήμερα το πρωί, επάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Βαλτικής, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν οπτικά και συνόδευσαν εκτός της ζώνης ευθύνης τους ρωσικό αναγνωριστικό σκάφος που πετούσε κοντά στα όρια του πολωνικού εναερίου χώρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα πολωνικά ραντάρ εντόπισαν ιπτάμενα αντικείμενα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία. Όπως σημειώνεται, «έπειτα από λεπτομερή ανάλυση διαπιστώθηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για μπαλόνια λαθρεμπορίου κινούμενα σύμφωνα με τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου».

Για λόγους ασφαλείας, τμήμα του εναέριου χώρου πάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε, στη βορειοανατολική Πολωνία, που συνορεύει με τη Λευκορωσία, έκλεισε προσωρινά.