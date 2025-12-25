Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην κεντρική Πορτογαλία μετά τη δολοφονία ενός 13χρονου Βρετανού, ο οποίος φέρεται να μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του.

Το αγόρι, που κατονομάστηκε τοπικά ως Άλφι Χάλετ (Alfie Hallett), εντοπίστηκε νεκρό στην ενορία Καζάις του Τόμαρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Ο φερόμενος δράστης, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για φόνο, βρέθηκε επίσης τραυματισμένος από μαχαίρι και υπέκυψε στα τραύματά του. Η μητέρα του παιδιού εντοπίστηκε δεμένη και χτυπημένη, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σημειώθηκε ύποπτη έκρηξη αερίου μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «σε επαφή με τις τοπικές αρχές μετά το περιστατικό στην Πορτογαλία».

Οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι «τόσο ο φερόμενος δράστης όσο και ο ανήλικος έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, αλλά παρά το γεγονός ότι είχαν ακόμη ζωτικά σημεία, ο θάνατός τους διαπιστώθηκε λίγα λεπτά αργότερα».

Πρόσθεσε πως «μέσα στο σπίτι υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου, η οποία λίγο αργότερα προκάλεσε έκρηξη που τραυμάτισε έναν αξιωματικό της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Φρουράς (GNR)».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο φερόμενος δράστης είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η οικογένεια είχε καταγραφεί στις αρχές λόγω περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα έτη 2022 και 2023.

Συγκίνηση και μηνύματα αποχαιρετισμού

Ο αθλητικός σύλλογος του Άλφι, Sport Club Operario Cem Soldos (SCOCS), δημοσίευσε μήνυμα θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ομάδα μπάσκετ του SCOCS έγινε σήμερα φτωχότερη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο 13χρονος «έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι το Σάββατο, χωρίς να φαντάζεται πως θα ήταν το τελευταίο».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, τα μέλη του συλλόγου αποχαιρέτησαν τον μικρό αθλητή λέγοντας: «Θέλουμε να σου πούμε πόσο σε αγαπάμε και ότι θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η έρευνα των αρχών

Το πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο SIC Notícias μετέδωσε ότι τόσο η μητέρα όσο και το παιδί είναι Βρετανοί υπήκοοι, ενώ ο φερόμενος δράστης ήταν Πορτογάλος πολίτης.

Την έρευνα για τις δύο δολοφονίες έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Λεϊρία.

Πηγή: BBC