Σε ισόβια κάθειρξη 50 ετών καταδικάστηκε μια γυναίκα από το Τέξας για τη δολοφονία της γειτόνισσάς της, σε υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Η 54χρονη Σίνθια Έλεν Μινγκ εισέβαλε στο σπίτι της 45χρονης Άντζι Μελίσα Μουρ στο Lacy Lakeview, τη σκότωσε και ισχυρίστηκε ότι της ήπιε το αίμα.

Η οικογένεια του θύματος χαρακτήρισε τη δράστιδα «μαριονέτα του Σατανά», ενώ η ίδια υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε αφότου έπαθε ηλεκτροπληξία στο σπίτι της λίγο πριν το έγκλημα.

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η Μινγκ ανέφερε πως το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι να παθαίνει ηλεκτροπληξία από ένα φωτιστικό. Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, φέρεται να είπε στο προσωπικό ότι εισέβαλε στο σπίτι της Μουρ μέσα από ένα παράθυρο, τη σκότωσε και «της ήπιε το αίμα της».

Το φρικιαστικό εύρημα των αστυνομικών

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της Μουρ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 2022, έπειτα από κλήση που ανέφερε ότι «κάποιος προσπαθούσε να μπει από ένα παράθυρο». Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, βρήκαν τη Μινγκ «εντελώς γυμνή» και καλυμμένη με αίμα.

Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να χρησιμοποιήσουν taser, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά συνελήφθη, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκε η Μουρ νεκρή, «ξαπλωμένη σε μια μεγάλη λίμνη αίματος».

Η Μινγκ ομολόγησε ότι πήρε το όπλο από τα χέρια του θύματος και την πυροβόλησε στο κεφάλι, ισχυριζόμενη πως ενήργησε επειδή η Μουρ «σκότωσε το σκύλο της».

Η ψυχική κατάσταση της καταδικασθείσας

Αρχικά, η Μινγκ δήλωσε αθώα λόγω ψυχικής νόσου, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε την ενοχή της, επιδιώκοντας μείωση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ιστορικό ψυχικής υγείας της είναι εκτενές, με διαγνώσεις όπως οριακή και ιστορική διαταραχή προσωπικότητας, καθώς και σχιζοσυναισθηματική διαταραχή τύπου διπολικής.

Η οικογένεια του θύματος περιέγραψε τη Μουρ ως αγαπημένη μητέρα ενός 16χρονου γιου, του οποίου η ζωή καταστράφηκε από τη δολοφονία.

Η Μινγκ θα μπορεί να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους μετά από 25 χρόνια, αν και οι εισαγγελείς θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να αποφυλακιστεί ποτέ.