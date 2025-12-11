Η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί κατά της εισαγγελικής διάταξης, με την οποία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αρπαγής και δολοφονίας του Βασίλη Καλογήρου, του 39χρονου ψυχολόγου που βρέθηκε νεκρός σε περιοχή του Τυρνάβου τον Φεβρουάριο του 2025.

Η εξαφάνιση του Καλογήρου είχε δηλωθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η σορός του εντοπίστηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2025 από εργάτες κτηνοτροφικής μονάδας σε πλαγιά στην περιοχή Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου. Λίγες ημέρες αργότερα, ο πατέρας του, μέσω του συνηγόρου του Θανάση Σανιδά, υπέβαλε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για την υποτιθέμενη αρπαγή και δολοφονία του. Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, με καταθέσεις ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών που διενεργούσε παράλληλα προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας της τότε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη.

Η παραγγελία δόθηκε μετά τις δημόσιες δηλώσεις της μητέρας του θύματος, Σοφίας Αποστολάκη –εν ενεργεία εισαγγελικής λειτουργού τότε–, η οποία είχε υποστηρίξει ότι ο γιος της δολοφονήθηκε. Το καλοκαίρι του 2025, μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης, διαπιστώθηκε ως αιτία θανάτου η θανατηφόρος υποθερμία, ενώ οι αλλοιώσεις στη σορό χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες. Με βάση τα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών αποφάνθηκε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για εγκλήματα αρπαγής ή ανθρωποκτονίας, απορρίπτοντας την έγκληση του πατέρα ως αβάσιμη.

Στις 12 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε προσφυγή στην Εισαγγελία Εφετών κατά της απορριπτικής διάταξης. Στις 27 Νοεμβρίου, η Εισαγγελέας Εφετών απέρριψε και αυτή την προσφυγή, κρίνοντας ότι ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου οφειλόταν σε παθολογικά αίτια και όχι σε εγκληματική ενέργεια.

Παρά τα πορίσματα των αρχών, η οικογένεια του 39χρονου επιμένει στο σενάριο της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με το επιχείρημα ότι δεν διεξήχθη επαρκής και ενδελεχής έρευνα από τη Δικαιοσύνη.