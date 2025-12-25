Απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλβανία, όταν ο Γάλλος τερματοφύλακας Ζερεμί Βασού της ΦΚ Μπιλίς εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας έκπληξη σε συμπαίκτες και αντιπάλους. Ο 31χρονος πορτιέρε είχε δεχθεί δύο γκολ στον αγώνα με τη Βόρα και αποφάσισε να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια χωρίς προφανή λόγο.

Ο Βασού, προϊόν των ακαδημιών της Σεντ Ετιέν, προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αναβιώσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Από το 2023 αγωνίστηκε στη Βενεζουέλα με την Καραμπόμπο, ενώ το 2024 μετακινήθηκε στη Β΄ Εθνική της Ελβετίας για λογαριασμό της Λωζάνης Ουτσί. Το καλοκαίρι επέλεξε να συνεχίσει στην Αλβανία, υπογράφοντας με τη Μπιλίς, ομάδα που εδρεύει στα νότια της χώρας.

Albanian football strikes again 💀 After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him) He left the pitch angry and went straight to the locker room pic.twitter.com/FSIdrlTaJK — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) December 24, 2025

Προπονητής της Μπιλίς είναι ο παλιός παίκτης του Άρη και της Καβάλας, Μιρέλ Γιόσα. Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας για την πρώτη κατηγορία της Αλβανίας, οι δύο σύλλογοι –Μπιλίς και Βόρα– αναμετρήθηκαν σε κρίσιμη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Η Βόρα πήρε προβάδισμα με δύο γρήγορα γκολ στο 9’ και στο 24’. Στο 42’, ωστόσο, σημειώθηκε η απρόσμενη στιγμή, όταν ο Βασού εγκατέλειψε την εστία του και αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια, αφήνοντας άφωνους τους θεατές.

Ο Γάλλος πέρασε ψύχραιμος μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του, ενώ όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Ο διαιτητής, ακολουθώντας τον κανονισμό, του έδειξε την κίτρινη κάρτα για την απρόκλητη αποχώρηση.