Έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υπογραφής δανειακών συμβάσεων για τις αιτήσεις της πρώτης υπαγωγής του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως είχε αποφασίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), φορέας υλοποίησης του προγράμματος, στην πρώτη απόφαση υπαγωγής εντάχθηκαν 20.840 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 586,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και των λοιπών απαραίτητων δαπανών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» αποτελεί τη συνέχεια των δράσεων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους». Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 924,2 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) μέσω του κεφαλαίου REPowerEU. Στόχος του είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ 2026», που θα αφορά τόσο νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους, θα περιλαμβάνει λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων πολιτών και επιχειρήσεων. Ο αυξημένος κατά 792 εκατ. ευρώ προϋπολογισμός του υπουργείου για το 2026 επιβεβαιώνει τη συνέχιση των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

10 ερωτήσεις – απαντήσεις για το «Εξοικονομώ 2025»

Ποιους αφορά το πρόγραμμα; Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης; Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 396,1 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 27,3 εκατ. ευρώ διατίθενται για οικογένειες με μέλος ή μέλη ΑμεΑ, 91,2 εκατ. ευρώ για πληγέντες της Θεσσαλίας και σεισμόπληκτους περιοχών όπως το Αρκαλοχώρι και η Σάμος, ενώ 18,2 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε πολύτεκνες οικογένειες.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Δικαίωμα έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, καθώς και μισθωτές με ενεργό μισθωτήριο διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών. Σε περίπτωση συγκυριότητας, συμμετέχει ο συγκύριος που ιδιοκατοικεί ή, αν πρόκειται για ενοικίαση, ο πλήρης κύριος ή επικαρπωτής.

Ποια ήταν η προθεσμία υποβολής αιτήσεων; Οι αιτήσεις υποβάλλονταν από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2025.

Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια; Δεν υπάρχουν αποκλειστικά εισοδηματικά όρια. Ωστόσο, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης για ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ ή οικογενειακό κάτω των 10.000 ευρώ.

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται; Επιλέξιμες είναι παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, εγκατάσταση συστημάτων ζεστού νερού χρήσης μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και εφαρμογές smart home και αποθήκευσης ενέργειας.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος; Απαιτείται αναβάθμιση τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με το αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.

Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός; Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ 24% ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει είτε το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (kWh) είτε τις 35.000 ευρώ, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες; Οι μονοκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και κατατάσσονται ενεργειακά έως την κατηγορία Γ.

Πώς ορίζεται η κύρια κατοικία; Η κύρια κατοικία προκύπτει από τη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του 2023. Σε περίπτωση ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης, αποδεικνύεται μέσω των εντύπων Ε1 και Ε2 του αιτούντος ή του χρήστη. Για ακίνητα που αποκτήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση τους ως κύρια κατοικία.