Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού θα αυξηθούν ελαφρώς για αρκετές κατηγορίες οχημάτων. Η αναπροσαρμογή, που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, θα επιβαρύνει τους οδηγούς με αυξήσεις από 0,05 έως 0,10 ευρώ ανά διέλευση για Ι.Χ. και φορτηγά.

Παρόμοιες αυξήσεις αναμένονται και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης των τιμών.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.): Από 2,50 € σε 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά: Από 6,25 € σε 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά: Από 10,00 € σε 10,10 €.

Μοτοσικλέτες: Η χρέωση παραμένει σταθερή στα 1,25 €.

Αυξήσεις και σε άλλους αυτοκινητόδρομους

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, οι νέες χρεώσεις θα ισχύσουν και για τις οδικές αρτηρίες Μορέας και Ολυμπία Οδό. Οι αυξήσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος μετακίνησης σε σχέση με το 2025.