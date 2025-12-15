Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού θα αυξηθούν ελαφρώς για πολλές κατηγορίες οχημάτων. Η αλλαγή, αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, θα επιβαρύνει τις καθημερινές μετακινήσεις, με αυξήσεις από 0,05€ έως 0,10€ ανά διέλευση για Ι.Χ. και φορτηγά. Παράλληλα, αντίστοιχες αναπροσαρμογές αναμένονται και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.): Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά: Από 6,25 € → 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά: Από 10,00 € → 10,10 €.

Μοτοσικλέτες: Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Νέες Τιμές Διοδίων 2026 – Συγκεντρωτικός Πίνακας

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.