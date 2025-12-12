Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι οδηγοί στην Αττική Οδό θα πληρώνουν ελαφρώς ακριβότερα διόδια, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις για πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Οι αλλαγές που προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι περίπου 5 λεπτά για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, οι οδηγοί των οποίων θα καταβάλλουν 2,55 ευρώ ανά διέλευση από 2,50 ευρώ που είναι σήμερα και 10 λεπτά ανά διέλευση για φορτηγά, οι οδηγοί των οποίων θα καταβάλουν 10,10 ευρώ ανά διέλευση από 10 ευρώ που είναι σήμερα. Ανεπηρέαστοι από τις αυξήσεις παραμένουν οι μοτοσικλετιστές.

Παράλληλα, αντίστοιχες αυξήσεις αναμένονται και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, όπως η Μορέας, η Ολυμπία Οδός, η Ιονία Οδός και ο Ε65, όπου οι αυξήσεις θα είναι από 10 έως 40 λεπτά.