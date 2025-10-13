Η καθημερινή διέλευση από τα διόδια επιβαρύνει πολλούς οδηγούς, με το κόστος να προστίθεται σημαντικά στον μηνιαίο προϋπολογισμό τους. Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες πολιτών που δεν χρειάζεται να πληρώνουν για να περάσουν τη μπάρα και μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές ρυθμίσεις για δωρεάν διέλευση.

Οι κατηγορίες που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση περιλαμβάνουν κυρίως τους μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων δήμων, τους ανέργους και τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεγάλους και κομβικούς μετωπικούς σταθμούς, όπως Τυρία, Παμβώτιδα, Μαλακάσι, Μουσθήνη, Ιάσμο, Μέστη, Αρδάνιo και Ιεροπηγή. Η αίτηση αφορά μόνιμους κατοίκους στα διοικητικά όρια των παρακάτω δήμων:Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών, Φλωρίνης, Οικισμοί, οι οποίοι μπορούν να προγραμματίζουν τις διαδρομές τους χωρίς το άγχος του επιπλέον κόστους.

Για να περάσουν ελεύθερα από τα διόδια, χρειάζεται απλώς να κάνουν μια μικρή διαδικασία υποβολής στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Για τους μόνιμους κατοίκους, τα βασικά έγγραφα περιλαμβάνουν ταυτότητα, πρόσφατο εκκαθαριστικό και άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Οι άνεργοι χρειάζονται μόνο την κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ενώ τα ΑμεΑ το δελτίο στάθμευσης ΑΜΑ.

Αναλυτικά τα έγγραφα:

Πριν προχωρήσετε σε ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .png .jpeg .jpg) τα παρακάτω αντίγραφα:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος.

Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας.

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ώς όχημα μόνιμου κατοίκου

Για ανέργους Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ

Για ΑμΕΑ Δελτίο Στάθμευσης ΑμΑ

Τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να τα μεταφορτώσετε στο δεύτερο βήμα υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης ώστε να είναι έγκυρη.

O έλεγχος

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή, η αίτηση ελέγχεται γρήγορα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, αν όλα είναι σωστά, το όχημα εγγράφεται στους δικαιούχους. Από εκεί και πέρα, η διέλευση γίνεται χωρίς καμία πληρωμή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για όσους χρησιμοποιούν τα διόδια τακτικά.

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται ολόκληρη online, από το σπίτι ή το κινητό, χωρίς ουρές ή χρονοβόρες επισκέψεις σε γραφεία.

Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.