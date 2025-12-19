Στην Ελλάδα, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κάποιοι οδηγοί ή οχήματα μπορούν να περνούν δωρεάν από τα διόδια, χωρίς να πληρώνουν, υπό προϋποθέσεις και αφού έχουν κάνει την σχετική ηλεκτρονική αίτηση σε πλατφόρμα (π.χ. gov.gr) ή έχουν εξασφαλίσει ειδική κάρτα/πιστοποίηση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο gov.gr για διέλευση μόνιμων κατοίκων από διόδια:

Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για δωρεάν διέλευση από διόδια της περιοχής σας.

Συγκεκριμένα υποβάλλετε:

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος

αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας

άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητάτε τη διέλευση από τα διόδια

κάρτα ανεργίας οι άνεργοι

δελτίο στάθμευσης ατόμων με αναπηρία τα άτομα με αναπηρία

Στη συνέχεια ενημερώνεστε επίσης ηλεκτρονικά, για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής σας.

Κατηγορίες που δικαιούνται δωρεάν διέλευση από διόδια

1. Μόνιμοι κάτοικοι σε συγκεκριμένους δήμους

Ορισμένοι μόνιμοι κάτοικοι που ζουν στα διοικητικά όρια δήμων κοντά σε σταθμούς διοδίων απαλλάσσονται από την πληρωμή. Για να ισχύει, πρέπει: να υποβληθεί αίτηση στο gov.gr με στοιχεία μόνιμης κατοικίας και οχήματος και να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

2. Άνεργοι

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που έχουν ισχύουσα κάρτα ανεργίας μπορούν να περνούν δωρεάν, εφόσον το όχημα είναι στο όνομά τους και αυτοί οδηγούν.

3. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία απαλλάσσονται, εφόσον φέρουν εμφανώς το δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ στο παρμπρίζ και χρησιμοποιούνται από αυτά ή για τη μεταφορά τους.

4. Οχήματα έκτακτης ανάγκης / υπηρεσιών

Ορισμένα επαγγελματικά και υπηρεσιακά οχήματα έχουν πάντα δωρεάν διέλευση (χωρίς ειδική διαδικασία):

Οχήματα ΕΚΑΒ

Πυροσβεστικής

Ελληνικής Αστυνομίας

Λιμενικού / Ακτοφυλακής

Ένοπλων Δυνάμεων & Πολιτικής Προστασίας

5. Άλλες εξαιρέσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όχηματα εταιρειών οδικής βοήθειας που είναι συμβεβλημένα με τις εταιρείες αυτοκινητοδρόμων, απαλλάσσονται.

Επίσης, κατασκευαστικά ή συντηρητικά οχήματα αυτοκινητοδρόμων μπορεί να έχουν ειδικό σήμα για δωρεάν διάβαση.

