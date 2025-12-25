Η ιδέα να στολίζουν τα ΙΧ τους με Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια είναι όντως εντυπωσιακή είναι ομως και νόμιμη; Αυτές τις ημέρες στους δρόμους των πόλεων βλέπουμε πολλούς οδηγούς να στολίζουν τα αυτοκίνητα τους με λαμπάκια των Χριστουγέννων που όντως τραβούν τα βλέμματα των περαστικών και αφήνουν μια ευχάριστη …νότα στο πέρασμα τους.

Σε πολλές χώρες, η χρήση διακοσμητικών φώτων στα οχήματα, μπορούν να ελοχεύουν τσουχτερά προστιμα στους οδηγούς επειδή μπορεί να προκαλέσουν απόσπαση της προσοχής του αλλά και των άλλων οδηγών.

Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, η αστυνομία κυνηγάει τους οδηγούς μιας και η πρακτική αυτή είναι παράνομη.

Στην Ελλάδα, τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο αυτοκίνητο δεν είναι γενικά παράνομα, αλλά εξαρτώνται από το πού τοποθετούνται (π.χ. όχι σε παράθυρα, καθρέφτες) και δεν πρέπει να εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού ή να δημιουργούν κίνδυνο (π.χ. να τυφλώνουν άλλους οδηγούς).

Συγκεκριμένα, τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο αυτοκίνητο δεν είναι αυστηρά παράνομα, αλλά μπορούν να θεωρηθούν παράβαση αν αλλοιώνουν τα φώτα, αποσπούν την προσοχή των άλλων οδηγών ή δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ασφαλείας, με την Τροχαία να μπορεί να επιβάλει πρόστιμο αν θεωρηθούν επικίνδυνα ή παραπλανητικά.