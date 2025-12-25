Έως και σήμερα, η Sharp είναι γνωστή ως κατασκευαστής τηλεοράσεων – στην Ελλάδα αρκετά γνωστή τη δεκαετία του 90 και μετά! Όμως, όπως και άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν λιγουρευτεί τον κλάδο κατασκευής αυτοκινήτων και για αυτό το λόγο και εισήλθε ταχυτατα με ένα νέο μοντέλο, που στον βασικό του εξοπλισμό περιλαμβάνει και μια τηλεόραση!

Το νέο μοντέλο ονομάζεται LDK+ είναι ηλεκτρικό βαν με εξαιρετικές επιδόσεις που προσφέρει αρκετές λύσεις μεταφοράς επιβατών με έμφαση στους χώρους. Ως εταιρεία που ασχολείται με τα ηλεκτρονικά, η Sharp εκμεταλλευόμενη την τεράστια οροφή του τοποθετεί ηλιακά πάνελ για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα συγκεκριμένα πάνελ θα μπορούν να τροφοδοτήσουν τόσο το αυτοκίνητο όσο και το σπίτι.

Ιδιαίτερα το εσωτερικό του θα μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλη οθόνη 65 ιντσών, με τα πίσω καθίσματα να περιστρέφονται. Σαφώς, στις τεχνολογικές καινοτομίες του θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στο εσωτερικό του διακρίνεται η άνετη καμπίνα που προσφέρει σχεδόν τα πάντα στους επιβάτες.

Εχει ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 235 ίππους, 340 Nm και 505 χλμ αυτονομίας. Το νέο βαν ήδη κυκλοφορεί στο Τόκιο.