Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America, ενισχύοντας το έργο του για την καταπολέμηση της πείνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, η δωρεά πραγματοποιήθηκε ενόψει των Χριστουγέννων. Η Feeding America, που συντονίζει ένα εκτεταμένο δίκτυο τραπεζών τροφίμων, αποθηκών και τοπικών προγραμμάτων σίτισης σε όλη τη χώρα, γνωστοποίησε τη συνεισφορά της Σουίφτ μέσω δήλωσης της διευθύνουσας συμβούλου της, Claire Babineaux-Fontenot, στο Instagram στις 23 Δεκεμβρίου.

Η Babineaux-Fontenot σημείωσε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Τέιλορ Σουίφτ στην Feeding America. Αυτή την εορταστική περίοδο, η συνεχής υποστήριξή της είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του τι μπορούμε να επιτύχουμε όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα».

Η Σουίφτ έχει στηρίξει επανειλημμένα την οργάνωση. Το 2024 είχε προσφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους τυφώνες Helene και Milton, ενώ κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras» έχει πραγματοποιήσει διακριτικές αλλά σημαντικές δωρεές σε τράπεζες τροφίμων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.