Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός των εκρήξεων που σημειώθηκαν χθες Τρίτη σε οίκο ευγηρίας κοντά στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», δήλωσε ο κ. Σαπίρο κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ, πέντε άτομα εξακολουθούσαν να αναζητούνταν μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Ο οίκος ευγηρίας βρίσκεται στην περιφέρεια της Φιλαδέλφειας, όπου και εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Ο Κέβιν Ντιπολίτο, επικεφαλής της πυροσβεστικής, ανέφερε πως «κάποιοι μπορεί να έφυγαν» από το γηροκομείο «με μέλη των οικογενειών τους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί ο αριθμός των αγνοουμένων.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 14:19 τοπική ώρα (21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του πρώτου ορόφου, παγιδεύοντας ανθρώπους στο υπόγειο, σύμφωνα με τις αρχές.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα, «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου», όπως δήλωσε ο κ. Ντιπολίτο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να απομακρύνουν «αρκετούς ενοίκους» πριν σημειωθεί δεύτερη έκρηξη και ξεσπάσει πυρκαγιά.

Οι πυροσβέστες περιόρισαν τις φλόγες, ωστόσο η επιχείρηση διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη «όσο δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πως έχουν βγει όλοι από το κτίριο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.