Δέκα συναρπαστικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες που αξίζει να ζήσει κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, σε προορισμούς όπου η μαγεία των γιορτών αποκτά άλλη διάσταση.

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι και τη Βιέννη, οι πόλεις του κόσμου βυθίζονται στο φως, τη μουσική και τα αρώματα των Χριστουγέννων. Οι στολισμοί, τα εντυπωσιακά δέντρα και οι αγορές δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν με τον δικό τους τρόπο.

Βιέννη

Η Βιέννη είναι συνώνυμη με τα Χριστούγεννα. Η ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης, τα επιβλητικά παλάτια, οι ρομαντικές μελωδίες και τα αρώματα από στρούντελ και βιεννέζικο καφέ δημιουργούν μια μοναδική γιορτινή εμπειρία. Από τις βόλτες στην αγορά του Δημαρχείου μέχρι τις εορταστικές συναυλίες, η αυστριακή πρωτεύουσα μαγεύει κάθε επισκέπτη.

Κεμπέκ, Καναδάς

Η Παλιά Πόλη του Κεμπέκ, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, μοιάζει με ζωντανή χριστουγεννιάτικη καρτ ποστάλ. Τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτήρια καλύπτονται από χιόνι, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη βορειοαμερικανική ζεστασιά.

Λονδίνο

Το Λονδίνο φορά τα γιορτινά του ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου. Η Oxford Street φωτίζεται, οι βιτρίνες μετατρέπονται σε θεάματα και το Hyde Park φιλοξενεί το περίφημο Winter Wonderland. Πατινάζ στο Somerset House και περιπάτους στους Kew Gardens ολοκληρώνουν τη χριστουγεννιάτικη εμπειρία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Μπριζ, Βέλγιο

Η Μπριζ μοιάζει βγαλμένη από μεσαιωνικό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική της παραμένει αναλλοίωτη και η πόλη, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, γίνεται ακόμη πιο μαγική τα Χριστούγεννα. Το παγοδρόμιο στην κεντρική αγορά, οι βόλτες στα κανάλια και η βελγική σοκολάτα συνθέτουν μια ανεπανάληπτη γιορτινή εικόνα.

Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη ζει τα Χριστούγεννα με ένταση και λάμψη. Το παγοδρόμιο του Rockefeller Center, οι βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου, οι άμαξες στο Central Park και οι παραστάσεις στο Broadway δημιουργούν μια εμπειρία που μένει αξέχαστη. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ γίνεται το απόλυτο σκηνικό των γιορτών.

Παρίσι

Η Πόλη του Φωτός, το Παρίσι, λάμπει ακόμη περισσότερο τα Χριστούγεννα. Από τα στολισμένα Ηλύσια Πεδία και τις βιτρίνες των Galeries Lafayette μέχρι το πατινάζ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, η γαλλική πρωτεύουσα αποπνέει ρομαντισμό και φινέτσα. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές σε πλατείες και εκκλησίες συμπληρώνουν τη μαγεία.

Πράγα

Η Πράγα μεταμορφώνεται σε σκηνικό παραμυθιού. Η πλατεία της Παλιάς Πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι, η Γέφυρα του Καρόλου και το Κάστρο της πόλης λάμπουν μέσα σε ένα γιορτινό φως. Οι ήχοι των μουσικών στους δρόμους και τα κονσέρτα σε ιστορικές εκκλησίες ολοκληρώνουν τη μαγεία της τσεχικής πρωτεύουσας.

Ροβανιέμι, Φινλανδία

Το Ροβανιέμι, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, είναι το χωριό του Άη Βασίλη και ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός. Οι βόλτες με έλκηθρα, τα γλυπτά πάγου και το Βόρειο Σέλας δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα συγκρίνεται με οποιοδήποτε άλλο. Η εμπειρία αυτή είναι πραγματικά μαγευτική.

Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

Το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ, προσφέρει μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική και ιστορία. Τα στενά δρομάκια, τα παλάτια και το κάστρο που δεσπόζει στον λόφο δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Με φόντο τις μελωδίες του Μότσαρτ και το χιόνι, η πόλη γίνεται ιδανική για γιορτινή απόδραση.

Στρασβούργο, Γαλλία

Το Στρασβούργο φιλοξενεί την παλαιότερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Γαλλίας, από το 1570. Η γραφική πόλη της Αλσατίας μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πανηγύρι με παραδοσιακούς πάγκους, μουσικές εκδηλώσεις και παγοδρόμια. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται πρωτεύουσα των Χριστουγέννων.