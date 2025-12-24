Διαβάστε στα «ΝEA» της Τετάρτης: Μαξίμου και μπλόκα στέλουν εκατέρωθεν τελεσίγραφα…

•Καµία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειµένη να υποχωρήσει

Κανείς διάλογος δεν είναι σε εξέλιξη

•Κανείς εκδροµέας δεν ξέρει πώς θα φθάσει στον προορισµό του

Εξοικονομώ 2025

Τα ποσά και οι προθεσμίες

•Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για το αν είστε δικαιούχος

•Τι ποσοστό επιχορήγησης δικαιούστε και πώς µπορείτε να το αξιοποιήσετε

Οι φωτογραφίες του 2025

• «ΤΑ ΝΕΑ» επέλεξαναπό τη δεξαµενήτου πρακτορείου Reutersκαι σας παρουσιάζουντις εννιά καλύτερες

Γάζα: Ενα ανθρώπινο ποτάµι µετακινούντανεπί µήνες από τη Βόρεια στη Νότια Γάζα, προσπαθώντας να ξεφύγει απότη φρίκη

Μετά την τριμερή

Πώς η δράση προκάλεσε ασσύμετρη αντίδραση

Έντονα ενοχλημένη η Άγκυρα αφήνει υπονοούμενα και απειλεί

Πολιτικό πρασκήνιο

Οι προτροπές του Κυρ. Μητσοτάκη…

… και ο πήχης του Ν. Ανδρουλάκη

Αεροπορική τραγωδία

Αποδεκατίστηκε η στρατιωτική ηγεσία της Δυτικής Λιβύης

ΟΜΑΔΑ

Ζαλγκίρις -ΠΑΟ 85-92

Με ξέσπασμα η μεγάλη νίκη

Για τον Σλοτ στη Λίβερπουλ

Ακόμη ένα πρόβλημα ο τραυματισμός του Ισακ