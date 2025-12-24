Τα Χριστούγεννα έφτασαν και στους διαδρόμους του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», γεμίζοντας το χώρο με μουσική, χαμόγελα και αισιοδοξία. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), που έφερε ένα «μαγικό κουαρτέτο» για να μεταδώσει το πνεύμα των γιορτών εκεί όπου η ελπίδα είναι πολύτιμη.

Δύο χαμογελαστά «ξωτικά» και δύο καλλιτέχνες, οπλισμένοι με κιθάρα και φωνές, περιηγήθηκαν στους θαλάμους, σκορπίζοντας μελωδίες και ζεστασιά. Η μουσική τους έσπασε τη σιωπή της νοσηλείας και μετέτρεψε την καθημερινότητα των παιδιών σε μια γιορτή χαράς και συγκίνησης.

Κάλαντα δίπλα στα κρεβάτια

Το μουσικό σχήμα δεν περιορίστηκε στους διαδρόμους. Μπήκε μέσα στους θαλάμους, πλησιάζοντας τα παιδιά που δεν μπορούσαν να σηκωθούν από τα κρεβάτια τους. Εκεί, τραγούδησαν κοιτάζοντάς τα στα μάτια, προσφέροντας όχι μόνο νότες αλλά και μια ανθρώπινη, τρυφερή παρουσία.

Η ανταπόκριση των μικρών ασθενών ήταν συγκινητική. Όσα μπορούσαν, σηκώθηκαν, χόρεψαν, χτύπησαν ρυθμικά τα χέρια και τα πόδια τους, κρατώντας τα μπαλόνια και τα γλυκίσματα που τους πρόσφεραν τα «ξωτικά». Στο εορταστικό αυτό ταξίδι, οι καλλιτέχνες επισκέφθηκαν και το «σχολείο» του νοσοκομείου, όπου τα παιδιά συνεχίζουν τα μαθήματά τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Χαμόγελα σε γονείς και προσωπικό

Η δράση άγγιξε και τους γονείς, που βιώνουν τις δικές τους δύσκολες στιγμές στο πλευρό των παιδιών τους. Τα πρόσωπά τους φωτίστηκαν βλέποντας τα παιδιά να γελούν και να ξεχνούν, έστω και για λίγο, την περιπέτεια της υγείας τους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου άκουσαν τα κάλαντα μέσα στο χώρο εργασίας τους, παίρνοντας μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα χαράς στη μέση της απαιτητικής καθημερινότητας.